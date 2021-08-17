Сбербанк планирует увеличить портфель кредитования застройщиков жилья до 1,5 трлн рублей

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Сбербанк планирует увеличить кредитный портфель финансирования строительства жилья до 1,4-1,5 трлн рублей к концу 2021 года. Об этом сообщил во вторник журналистам вице-президент Сбербанка, директор дивизиона "Кредитные продукты и процессы" Сергей Бессонов.

"Мы сейчас подвели оперативные результаты на август, наш кредитный портфель по жилью достиг величины 1,285 трлн рублей. Прирост только за июль составил примерно 85 млрд рублей. Темпы очень хорошие. Мы рассчитываем, что будет не меньше, чем 1,4-1,5 трлн рублей концу года", - сказал он.

Портфель финансирования строительства жилой недвижимости Сбера по итогам I полугодия 2021 года превысил 1,2 трлн рублей - последние два года он ежегодно удваивается, напомнили в Сбербанке. По данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), сегодня доля Сбера на рынке проектного финансирования жилья по площади кредитуемых объектов составляет 56%. Банк финансирует строительство около 38 млн кв. м жилья с применением эскроу в 75 регионах страны (всего в России на данный момент строится с использованием нового механизма около 67,5 млн кв. м).