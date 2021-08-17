В ВТБ сообщили, что в РФ каждая десятая ипотека выдается по льготной семейной программе

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Продление семейной ипотеки до конца 2023 года даст уверенность семьям в поддержке государства, а застройщикам - в ожидаемом спросе. Каждый десятый кредит выдается по этой льготной программе, сообщил во вторник член правления ВТБ Святослав Островский.

"По нашим данным, после обновления программы в июле 2021 года и расширении ее условий на семьи с одним ребенком, по ней произошел двукратный рост темпов выдач. В структуре продаж банка сегодня каждый десятый ипотечный кредит - семейный. За июль заемщики оформили в рамках программы в 1,5 раза больше заявок, чем в июне", - сказал Островский, чьи слова приводит пресс-служба банка.

Он добавил, что с января по июль заемщики ВТБ заключили по ней почти 7,6 тыс. сделок на 26,6 млрд рублей. Всего до конца года ВТБ планирует выдать ипотечные кредиты на 1,2 трлн рублей, из которых более 81 млрд придутся на выдачи по семейной программе. Первоначальный взнос клиентов банка по ней в среднем составляет 31%, или 1,7 млн рублей.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее во вторник сообщил, что правительство приняло решение о продлении семейной ипотеки до конца 2023 года. В настоящее время льготный кредит можно оформить до 1 марта 2023 года. Программа распространяется на семьи, в которых ребенок родился с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

По словам Островского, особенно важно, что заявление сделано заблаговременно, так как это позволит семьям, которые планируют рождение ребенка, быть уверенными в том, что государство поддержит их в случае необходимости улучшить жилищные условия. "Кроме того, новые условия позволят девелоперам планировать строительство объектов и быть уверенными в ожидаемом спросе на них. Дополнительными драйверами эффективности программы могут стать инициативы банков и застройщиков, направленные на повышение доступности жилья и ипотеки для молодых семей с детьми", - отметил член правления ВТБ.

Программа семейной ипотеки по ставке до 6% годовых была запущена в начале 2018 года по поручению президента России Владимира Путина. Раньше она действовала для семей, в которых с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок, позже программу распространили и на первенцев. Программа дает возможность взять кредит на квартиру в новостройке, строительство частного дома и приобретение земельного участке, а также рефинансировать имеющуюся ипотеку на жилье на первичном рынке. Максимальная сумма кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей по госпрограмме составляет 12 млн рублей, для других регионов - 6 млн рублей. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости квартиры.