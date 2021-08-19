"Известия": эксперт предложила Собянину строить арендное жилье для малоимущих семей

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Заместитель председателя Общественного совета при Минстрое России, советник мэра Москвы по жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева обратилась к мэру Москвы Сергею Собянину с предложением строить жилье, в котором квартиры сдавались бы по субсидируемой ставке малоимущим семьям. Об этом в четверг пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо обращения.

"Создание семьи, рождение детей невозможно без доступного жилья. Несмотря на снижение ставок по ипотечным кредитам, стоимость московского квадратного метра продолжает расти. От 35 до 50% семей не могут позволить себе покупку нового жилья. Для таких семей необходимо строить наемное жилье с субсидированной арендной ставкой", - говорится в письме Разворотневой.

При этом уточняется, что сдавать такие квартиры целесообразно семьям, которые стоят на жилищном учете. Как предлагает Разворотнева, данный проект можно для начала попробовать запустить в столице, а потом распространить практику на другие регионы.

"Создание арендного жилищного фонда для предоставления нуждающимся гражданам на доступных условиях - весьма актуальная задача. На первом этапе, до 2030 года, было бы большим прорывом создание 45 млн кв. м в крупных городах", - отметила "Известиям" руководитель комиссии общественного совета при Минстрое России в сфере жилищной политики Надежда Косарева.