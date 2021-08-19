{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ДОМ.РФ прогнозирует рост рыночных ставок по ипотеке не более чем до 9%

Сегодня взять ипотеку вне льготных программ можно в среднем по ставке в 8,5%, сообщил руководитель аналитического центра Михаил Гольдберг

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Рыночные ставки по ипотеке вырастут до не более чем 9%, сегодня взять ипотеку вне льготных программ можно в среднем по ставке в 8,5%. Об этом сообщил руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг на "Ипотечном марафоне".

Согласно данным Банка России, на 1 июля средневзвешенная ипотечная ставка составляла 7,07% годовых. Кроме того, в июле ЦБ РФ повысил ключевую ставку, от которой зависят ставки по кредитам, с 5,5 до 6,5% годовых.

"Если Центробанк не будет и дальше повышать ключевую ставку, то в целом максимальный уровень, до которого может вырасти ипотека по рыночным программам, - это 9%", - сказал Гольдберг.

По словам эксперта, сегодня ставки по ипотеке по рыночным программам выросли в среднем с 7,5 до 8,5%. Гольдберг отметил, что такая ставка все еще остается "достаточно комфортной для населения". По оценке ДОМ.РФ, активная выдача ипотечных кредитов продолжится, однако темпы роста могут немного замедлиться.

Теги
Россия
Минфин порекомендовал брать ипотеку с ежемесячным платежом не более 25% дохода семьи
Замминистра финансов РФ Михаил Котюков отметил, что перед принятием решения об оформлении ипотечного кредита стоит сначала начать ежемесячно откладывать расчетную сумму
Читать полностью