ДОМ.РФ прогнозирует рост рыночных ставок по ипотеке не более чем до 9%

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Рыночные ставки по ипотеке вырастут до не более чем 9%, сегодня взять ипотеку вне льготных программ можно в среднем по ставке в 8,5%. Об этом сообщил руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг на "Ипотечном марафоне".

Согласно данным Банка России, на 1 июля средневзвешенная ипотечная ставка составляла 7,07% годовых. Кроме того, в июле ЦБ РФ повысил ключевую ставку, от которой зависят ставки по кредитам, с 5,5 до 6,5% годовых.

"Если Центробанк не будет и дальше повышать ключевую ставку, то в целом максимальный уровень, до которого может вырасти ипотека по рыночным программам, - это 9%", - сказал Гольдберг.

По словам эксперта, сегодня ставки по ипотеке по рыночным программам выросли в среднем с 7,5 до 8,5%. Гольдберг отметил, что такая ставка все еще остается "достаточно комфортной для населения". По оценке ДОМ.РФ, активная выдача ипотечных кредитов продолжится, однако темпы роста могут немного замедлиться.