Продажи в новостройках Москвы за семь месяцев выросли почти на 70%

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Более 78 тыс. сделок на первичном рынке недвижимости Москвы зарегистрировано в январе-июле 2021 года, что на 69% больше, чем годом ранее. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба столичного управления Росреестра.

"С начала года в столице заключено 78 667 договоров участия в долевом строительстве. По отношению к январю-июлю 2020 года число сделок увеличилось в 1,7 раза (+69%) и почти в 1,2 раза (+17,6%) выше показателя семи месяцев 2019 года (на рынке жилой и нежилой недвижимости - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в июле 2021 года на первичном рынке жилой и нежилой недвижимости зарегистрировано 10,4 тыс. сделок, что в полтора раза (+53,6%) больше месячного показателя прошлого года (6,8 тыс.).

Июльские показатели демонстрируют небольшое снижение объема сделок на первичном рынке по отношению к июню (тогда 13,4 тыс.), но в целом интерес граждан к долевому строительству сохраняется, сообщил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов. "Особенно ярко он проявился на рынке нежилой недвижимости, который продемонстрировал взрывной рост: в месячном соотношении показатель увеличился в два раза (+129%) к июлю прошлого года (1 599), и на 85% к июлю 2019 года (1 983)", - приводятся его слова в сообщении. В нем уточняется, что речь идет об апартаментах, машиноместах и коммерческих помещениях.