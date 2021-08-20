Аналитики прогнозируют рост стоимости аренды квартир в Москве на 10% к концу года

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Ставки на аренду жилья в Москве вернулись к допандемийным значениям, стоимость аренды квартир к концу 2021 года может вырасти на 10%. Об этом в пятницу сообщили аналитики экосистемы недвижимости "Метр квадратный" (входит в Группу ВТБ).

"После периода охлаждения прошлого года ставки на аренду жилой недвижимости вернулись к допандемийным значениям, а за счет растущего спроса на бюджетное жилье по итогам года они могут вырасти в пределах 10%", - говорится в сообщении.

Уточняется, что спрос на рынке арендной недвижимости стал восстанавливаться этим летом на фоне массовой вакцинации и последовательного снятия ограничений. В результате стоимость аренды на дешевые однокомнатные, двухкомнатные квартиры и апартаменты выросла до 10% в сравнении с летом 2020 года, цена более дорогих объектов практически не изменилась.

Среди драйверов роста арендных ставок в Москве аналитики называют временно смягченные требования к пребыванию трудовых мигрантов в России, действующие как минимум до 30 сентября, а также начало учебного года, к которому студенты должны вернуться в ВУЗы. По оценкам участников рынка аренды, уже в начале августа был зафиксирован всплеск спроса со стороны учащихся, что обусловлено опытом 2020 года, когда к началу сентября на столичном рынке ощущался дефицит бюджетных объектов.

Как сообщалось, согласно исследованию аналитиков подразделения "Арендное жилье" ДОМ.РФ, с июня 2020 года по июнь 2021 года стоимость предложения однокомнатных квартир на рынке аренды Москвы увеличилась на 10% - с 35,5 до 39,1 тыс. рублей, двухкомнатных - на 12% (с 50,1 до 56,2 тыс. рублей).