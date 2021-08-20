Минстрой рассчитывает на активизацию легализации апартаментов Госдумой VIII созыва

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Работа над правовым статусом жилых апартаментов будет активизирована Госдумой нового созыва, Минстрой РФ сохраняет планы по решению этого вопроса до конца 2021 года. Об этом заявил в пятницу заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин, отвечая на вопросы участников бизнес-бранча для девелоперов в Москве.

"У нас есть поручение президента, создана рабочая группа. Сейчас думу изберут, и будем заниматься. Концепция законопроекта есть. <…> Ничего запрещать не будут, будет действительно, скорее всего, новый вид разрешенного использования [недвижимости]. Важно, что делать с имеющимся [апартаментами]. Поэтому мы работаем, будем обсуждать публично", - сказал замминистра.

Стасишин добавил, что тема апартаментов является чувствительной для дискуссий.

"Мы делаем закон, в первую очередь, для комфортного проживания наших граждан", - заключил он.

Ранее для решения проблемы апартаментов была создана межведомственная рабочая группа, в ее состав вошли представители Минстроя, Минэкономразвития, Минфина, Совета Федерации и Госдумы.

Группа сенаторов и депутатов в апреле внесла в Госдуму законопроект о правовом статусе апартаментов как нового вида недвижимости. Так, предлагается ввести понятие "многофункциональные здания", то есть здания, состоящие из нежилых и жилых помещений, расположенные вне границ жилой застройки, в общественно-деловой зоне. Законопроект дает право собственникам апартаментов зарегистрироваться в них после перевода помещения в жилое. Однако законопроект не распространяется на уже построенные здания с апартаментами.