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Частные объявления войдут в государственную информсистему арендного жилья

Правительство готовит нормативную базу для работы такой системы

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Предложения частных собственников арендных квартир будут вовлекать в государственную информсистему арендного жилья, заявил в пятницу вице-премьер Марат Хуснуллин. Ранее сообщалось, что Минстрой России разработал законопроект, регулирующий работу сервисов по долгосрочной аренде жилья.

"Будут, в том числе, вовлекать. Это смогут использовать и региональные, и муниципальные власти. Потому что кому-то нужно жилье в собственность, кому-то - в аренду. Это востребованный механизм", - заявил он в интервью "Российской газете".

Вице-премьер отметил, что сейчас правительство готовит нормативную базу для работы такой системы, эта работа продлится до лета 2022 года. "У нас вообще в целом цивилизованного рынка аренды жилья в стране пока недостаточно. Это наша глобальная задача - создать рынок арендного жилья", - отметил он.

Арендное жилье является одним из механизмов улучшения жилищных условий граждан, следует из паспорта нацпроекта "Жилье и городская среда". Целью нацпроекта является улучшение условий проживания 5 млн российских семей ежегодно. Механизм обеспечения жильем граждан, которые имеют невысокий уровень доходов и не могут приобрести жилье в собственность, прорабатывается в соответствии с поручением президента России Владимира Путина.

В первую очередь создание единой платформы преследует цель вывода сектора частной аренды квартир из серой зоны экономики, ранее заявлял замглавы Минстроя Никита Стасишин.

Теги
РоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
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