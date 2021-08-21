До 95% многоквартирных домов планируется оснастить общедомовыми счетчиками к 2030 году

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. До 95% многоквартирных домов к 2030 году должны быть оснащены общедомовыми, в том числе автоматизированными, приборами учета коммунальных ресурсов. Такую инициативу Минстрой России предлагает включить в госпрограмму "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ".

"Повышение точности учета потребления ресурсов и прозрачности начисления платежей за жилищно-коммунальные услуги, повышение уровня оснащенности многоквартирных домов общедомовыми, в том числе автоматизированными, приборами учета до 85% к 2024 году и до 95% к 2030 году", - говорится в проекте паспорта госпрограммы, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Минстрой также планирует к 2030 году сократить период прекращения поставки коммунальных ресурсов в два раза и снизить уровень потерь тепловой энергии до 23%. Кроме того, не менее 3% сетевой инфраструктуры в теплоснабжении и водоснабжении будет заменяться в России ежегодно. Доля россиян, обеспеченных качественной питьевой водой, к 2030 году будет увеличена до 99%. К этому же времени полностью прекратится сброс загрязненных сточных вод в Волгу.

Еще одно предложение - повысить требования к организациям, которые обслуживают внутридомовую газовую инфраструктуру, и повысить ответственность за ее ненадлежащие содержание.

По данным Минстроя, общая протяженность тепловых сетей в России составляет порядка 170 тыс. км, при этом нормативный срок отслужили более 60% из них, почти 20% сетей теплоснабжения нуждаются в замене, а физический износ основных фондов котельных составляет около 55%. Протяженность сетей водоснабжения составляет порядка 600 тыс. км, сетей водоотведения - 201 тыс. км, из них в замене нуждаются 44%.

Программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" утверждена постановлением правительства РФ в 2017 году. В настоящее время ее действие рассчитано до конца 2025 года. Мероприятия программы согласуются с национальным проектом "Жилье и городская среда".