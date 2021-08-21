В Чечне досрочно завершили программу переселения из аварийного жилья

ГРОЗНЫЙ, 21 августа. /ТАСС/. Семь многоквартирных домов открыли в субботу в Чечне для переселения семей, проживающих в аварийных домах. Таким образом власти региона досрочно выполнили объем работ, который был рассчитан до 2024 года.

Торжественную церемонию вручения ключей новоселам приурочили к 70-летию со дня рождения первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова.

"Квартиры предоставлены гражданам за счет средств нацпроекта "Жилье и городская среда". Ключевой задачей в решении жилищных проблем является предоставление качественного жилья. В соответствии с приоритетными задачами, обозначенными главой региона, данная работа завершена досрочно", - отметил министр строительства и ЖКХ региона Муслим Зайпуллаев.

В текущем году благодаря ускоренной реализации федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" нацпроекта "Жилье и городская среда" в новое жилье были переселены свыше 2 тыс. человек в Чечне. В прошлом году новым жильем обеспечены более 700 тыс. граждан.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.