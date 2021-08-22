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Хуснуллин: заявка Якутии на кредит на подведение инфраструктуры к новому жилью утверждена

В этом году в регионе планируется построить 570 тыс. кв. м жилья

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило заявку Республики Саха (Якутия) на бюджетный кредит для подведения инфраструктуры к новому жилью в регионе, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в Instagram-аккаунте.

"Мы утвердили заявки по Республике Саха (Якутия). Оперативно руководство [региона] подготовило заявку. Мы ее официально утвердили, то есть они могут начинать строить инфраструктуру для жилых микрорайонов", - сказал Хуснуллин.

Власти Якутии намерены построить в республике в 2021 году 570 тыс. кв. м жилья, что более чем на 7% превышает показатели 2020 года.

В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что регионы получат инфраструктурные кредиты по сниженной ставке сроком на 15 лет. Такой поддержкой смогут воспользоваться субъекты со взвешенной финансовой политикой: чем меньше долгов было у региона, тем больше он сможет получить инфраструктурных кредитов.

Теги
РоссияЯкутияХуснуллин, Марат Шакирзянович
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