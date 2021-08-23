В Москве вложат почти 13 млрд рублей в развитие территории бывшей промзоны "Зюзино"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Почти 13 млрд рублей планируют вложить в развитие территории бывшей промышленной зоны "Зюзино" на юго-западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики города.

"На заседании Штаба по реализации проектов комплексного развития территорий согласован план-график комплексного развития бывшей промышленной зоны "Зюзино" на юго-западе Москвы. Вложения в проект составят почти 13 млрд рублей, все жилье в новом индустриальном квартале будет построено по программе реновации", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что площадь бывшей промзоны "Зюзино", подлежащей комплексному развитию, превысит 6,5 га. По объекту согласован план-график, в котором определены все этапы реализации комплексного развития территории. Так, следующим этапом будет принятие решения о КРТ, а передача домов под заселение запланирована на 2028 год.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, в бывшей промзоне планируется возвести 144 тыс. кв. м недвижимости.

"На территории бывшей промышленной зоны в районе Зюзино на юго-западе Москвы будет возведено почти 140 тыс. кв. м жилья. Кроме того, здесь появится общественная застройка, она займет более 4 тыс. кв. м", - добавил он.

В общей сложности инициатива московских властей по комплексному развитию территорий после реализации всех проектов позволит получить городу около 500 тыс. рабочих мест и почти три триллиона поступлений в бюджет, а общий объем инвестиций в реализацию проектов составит более 7 трлн рублей.

О проекте

Проект "Индустриальные кварталы" (Комплексное развитие территорий) позволяет вовлекать в оборот неиспользуемые, фактически заброшенные городские территории. Первый договор о КРТ в Москве был заключен в июле 2020 года, это проект комплексного развития территории в производственной зоне "Октябрьское поле" на общей площади территории 5,92 га. Инвестиции в развитие промзоны составят порядка 14 млрд рублей, бюджетный эффект - около 1,8 млрд рублей. Срок его реализации рассчитан на шесть лет, но инвестор планирует завершить строительство до 2024 года.