Хуснуллин заявил, что период рождения детей для получения семейной ипотеки остался прежним

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Правительство России приняло решение о продлении срока оформления кредитов по семейной ипотеке до конца 2023 года. Период, в который у семьи может родиться ребенок для получения льготного кредита, остается прежним, сообщил ТАСС во вторник вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в кулуарах второго этапа предвыборного съезда "Единой России".

"Нет. Раньше у нас было правило, что программа распространяется на второго и последующих детей, а сейчас у нас правило, что на всех детей, включая первого ребенка, рожденного с 2018 года. То есть семья, в которой родился ребенок с 2018 по 2022 год, может получить льготную ипотеку под 6%", - сказал Хуснуллин, отвечая на вопрос, будет ли продлен период, в который у семьи может быть рожден ребенок, для получения права претендовать на семейную ипотеку.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее сообщил, что правительство приняло решение о продлении семейной ипотеки до конца 2023 года. Как отмечал Хуснуллин, благодаря этому решению россияне дополнительно возьмут около 90 тыс. кредитов по семейной ипотеке в 2023 году.

Программа семейной ипотеки по ставке до 6% годовых была запущена в начале 2018 года по поручению президента России Владимира Путина. Раньше она действовала для семей, в которых с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок, позже правительство распространило ее и на первенцев. В настоящее время льготный кредит можно оформить до 1 марта 2023 года.

Программа дает возможность взять кредит на квартиру в новостройке, строительство частного дома и приобретение земельного участка, а также рефинансировать имеющуюся ипотеку на жилье на первичном рынке. Максимальная сумма кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей по госпрограмме составляет 12 млн рублей, для других регионов - 6 млн рублей. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости квартиры.