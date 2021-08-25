"Известия": ОНФ предложил Минстрою удешевить ипотеку на энергоэффективное жилье

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт (ОНФ) предложил Минстрою снизить ипотечную ставку примерно на 1 п. п. в отношении покупок энергоэффективного жилья классом не ниже В ("высокий"), а также ограничить использование льготных программ кредитования на новостройки классом ниже В и в обязательном порядке информировать покупателей о классе энергетической эффективности жилья. Об этом в среду сообщает газета "Известия".

Из введенных в 2019 году многоквартирных домов около 8 тыс. (51%) имеют неопределенный класс энергетической эффективности. 1,4% относятся к классу А++ ("близкий к нулевому"), 4,2% - А+ ("высочайший), 6% - А ("очень высокий"), 22,4% - В ("высокий"), 11,2% - С ("повышенный"). 4% имеют класс ниже С: 3,6% - D ("нормальный"), 0,2% - Е ("пониженный"), 0,1% - F ("низкий"), 0,06% - G ("очень низкий"), пишет газета, ссылаясь на данные заместителя руководителя исполкома ОНФ Арсения Беленького.

Эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук отметил, что девять классов энергоэффективности домов сложны для восприятия собственников, и их нужно сократить до трех - высокого, среднего и низкого, в зависимости от объема потребления домом годовой энергии. "Граждане не понимают - в чем разница между высоким, повышенным и высочайшим классом энергоэффективности дома, отсюда это и не представляет ценности при покупке жилья", - сказал он.

Класс энергоэффективности для многоквартирных домов устанавливают органы государственного строительного надзора. Также класс энергоэффективности могут определять региональные органы исполнительной власти, осуществляющие государственный жилищный надзор.

27 июля Беленький сообщал, что ОНФ совместно с Минстроем по итогам совещания у помощника президента РФ Максима Орешкина получил рекомендацию проанализировать причины снижения энергоэффективности многоквартирных домов в России.