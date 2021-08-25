ПСБ и ФГКУ "Росвоенипотека" договорились о запуске цифровой военной ипотеки

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Промсвязьбанк и ФГКУ "Росвоенипотека" договорились о взаимодействии в области развития цифровой ипотеки. Соответсвующее соглашение было подписано в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2021". Подписи под документом поставили руководитель блока розницы и малого и среднего бизнеса ПСБ Константин Басманов и руководитель "Росвоенипотеки" Константин Ярославцев.

Отмечается, что соглашение предусматривает запуск полноценного электронного документооборота при предоставлении целевых жилищных займов и ипотечных кредитов военнослужащим - участникам накопительно-ипотечной системы.

Цифровой формат предполагает, что все участники сделки - банк, заемщик, "Росвоенипотека" и продавец недвижимости - получают возможность подписывать документы онлайн, используя усиленную квалифицированную электронную подпись. Обмен документами между сторонами будет проводится дистанционно через защищенные каналы связи. Использование криптографической защиты и верификации позволяет осуществить весь цикл ипотечной сделки онлайн без необходимости личного присутствия клиента в банке, в том числе - дистанционно осуществляется государственная регистрация сделки с недвижимостью в Росреестре. Документы из Росреестра также поступают в электронном виде каждому из участников сделки.

В банке сообщили, что первые цифровые сделки в тестовом режиме состоятся в ближайшее время, после чего цифровой формат будет распространен на все ипотечные сделки с участием ПСБ и "Росвоенипотеки".

По словам Константина Басманова, повышение доступности ипотеки и необходимость обеспечения жильем военнослужащих требует объединения усилий со стороны всех участников накопительно-ипотечной системы. "Росвоенипотека" - наш стратегический партнер, в рамках соглашения мы создаем удобный и простой цифровой сервис, которым уже скоро смогут воспользоваться тысячи военных, проходящих службу в том числе на удаленных территориях, где ограничен доступ к городской и финансовой инфраструктуре", - отметил он.

Константин Ярославцев из "Росвоенипотеки" также подчеркнул, что ежегодно заключается более 15 тысяч договоров целевого жилищного займа на приобретение жилья, а каждый квартал порядка 4 тысяч договоров подписывается по рефинансированию ранее взятых ипотечных кредитов. "Объем бумажной документации, которую обрабатывает ФГКУ "Росвоенипотека" и банки со всей страны, огромен. Я уверен, что подписание соглашения об использовании усиленной электронной подписи при оформлении договоров целевого жилищного займа и ипотечных кредитов между ФГКУ "Росвоенипотека" и банком ПСБ, а также внедрение электронного документооборота позволит удаленно, а значит, более оперативно и удобно реализовывать военнослужащим свое право на жилищное обеспечение", - резюмировал он.