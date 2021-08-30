Депутаты обсуждают с кабмином введение бессрочной дачной амнистии

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Депутаты Госдумы обсуждают с правительством вопрос о том, чтобы сделать ряд введенных ранее временных правовых режимов, включая дачную амнистию, постоянными. Об этом в понедельник на пресс-конференции в ТАСС сообщил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Мы с правительством обсуждаем вопрос о том, чтобы многие нормы, которые мы продлеваем, сделать такими, чтобы они действовали постоянно", - сказал Крашенинников, уточнив, что речь идет в том числе об упрощенном порядке оформления прав граждан на жилую и дачную недвижимость.

Крашенинников отметил, что властям приходилось менять ранее установленные нормы в сфере регистрации недвижимости, в связи с чем потребовалось введение упрощенного режима.

Дачная амнистия была введена в 2006 году, после чего законодатели неоднократно продлевали этот режим. Упрощенным порядком оформления прав на жилые и дачные дома, объекты бытового назначения, земельные участки воспользовались уже 14 млн граждан.