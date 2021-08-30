В Подмосковье до конца года согласуют еще 50 проектов жилой застройки по новым стандартам

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Еще 50 проектов жилой застройки, которые будут соответствовать новым стандартам, планируют согласовать в Московской области до конца 2021 года. Об этом в понедельник в ходе совещания с правительством Подмосковья и главами городских округов сообщил министр регионального правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

"Все жилые дома, на которые будут выдаваться разрешения, обязаны соответствовать новым стандартам. На перспективу хочу сказать, что до конца 2021 года в 15 городских округах по новым стандартам у нас запланировано 50 проектов жилой застройки и общим объемом 700 тыс. кв. метров. Сейчас все эти проекты находятся в стадии согласования архитектурного градостроительного облика", - сказал Гордиенко.

Он добавил, что в числе 15 городских округов - Красногорск, Мытищи, Одинцовский, Ленинский, Люберцы, Богородский, Фрязино, Пушкинский.

Министр также отметил, что в Подмосковье уже реализовываются три проекта по новым стандартам жилой застройки. "Это в рабочем поселке Заречье Одинцовского городского округа, в Ленинском городском округе и Котельниках", - уточнил Гордиенко.

Стандарты жилого помещения и комфортности проживания в Московской области стали действовать в регионе с 8 августа. Новые правила подразумевают возведение домов со сквозными подъездами, пространствами общего пользования для хранения колясок и сезонного инвентаря, запрет на мусоропроводы. Первые этажи в таких зданиях будут нежилыми, а высота их потолков составит не менее 4,2 метра. Высота жилого помещения должна составлять не менее 2,65 метра. Кроме того, минимальная площадь квартиры по новым стандартам будет 28 кв. м, а в многокомнатных квартирах должно быть предусмотрено два и более санузла.