В ГД заявили, что признавать апартаменты жильем следует при соблюдении некоторых условий

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Апартаменты следует признавать жилыми помещениями только при выполнении ряда условий, в том числе при соблюдении строительных норм. Такое мнение в понедельник на пресс-конференции в ТАСС выразил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Депутат заметил, что после внесения в апреле этого года законопроекта, позволяющего признавать апартаменты жильем, их стоимость возросла, "многие считают этот вопрос решенным".

"Тут вопросов много. Можно ли сделать так, чтобы апартаменты, в которых уже фактически люди проживают или которые фактически построены для жилья [стали жильем]? Здесь нужно соблюсти несколько условий", - считает Крашенинников. По его словам, чтобы этот объект мог быть признан жилым, должна быть "соответствующая инфраструктура", а сам объект должен быть возведен в соответствии со строительными нормами и правилами.

Кроме того, продолжил глава комитета, в каждом конкретном случае при признании апартаментов жилым помещением должен быть подписан специальный акт приемно-сдаточной комиссии. "Многие считают, что надо законом апартаменты признать жилыми. Это неправильно. Нужно в каждом конкретном случае принимать соответствующие решения", - считает Крашенинников.

Группа сенаторов и депутатов в апреле внесла в Госдуму законопроект о правовом статусе апартаментов как нового вида недвижимости. Так, предлагается ввести понятие "многофункциональные здания", то есть здания, состоящие из нежилых и жилых помещений, расположенные вне границ жилой застройки, в общественно-деловой зоне. Законопроект дает право собственникам апартаментов зарегистрироваться в них после перевода помещения в жилое. Однако законопроект не распространяется на уже построенные здания с апартаментами.