В ЦБ заявили о снижении рисков перегрева ипотеки

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Риски перегрева ипотечного рынка на текущий момент снизились из-за изменения условий госпрограммы "6,5" и повышения макропруденциальных надбавок с начала августа, следует из материалов Банка России.

"Ускоренный рост рынка вызывает опасения с учетом роста стоимости жилья за второй квартал - +7% на первичном рынке, +4,4 и умеренно высокой доли выдач высокорискованных кредитов (доля кредитов с первоначальным взносом менее 20% и уровнем предельной долговой нагрузки ПДН свыше 50% составила около 20% в выдачах второго квартала). Сейчас риски перегрева рынка снизились из-за изменения условий госпрограммы "6,5" и повышения макропруденциальных надбавок с 1 августа", - отмечает ЦБ.

Регулятор сообщает, что выдачи ипотеки активизировались во втором квартале (1,5 трлн руб.) после замедления в первом квартале 2021 года (1,2 трлн руб.) на фоне роста спроса на кредиты. "Основной всплеск отмечен в июне по программе льготной ипотеки "6,5", когда заемщики, вероятно, стремились получить кредит до повышения ставки до 7% и пересмотра предельного размера кредита. При этом в июле рост ипотеки замедлился, так как часть кредитов перетекла в другие льготные программы (в основном расширенную "семейную") и обычную рыночную ипотеку", - указывает ЦБ.

При этом качество портфеля сохраняется на стабильно высоком уровне, указывает регулятор.

Ставка по кредитам на первичном рынке продолжила снижаться (до 5,6% с 5,9% в первом квартале), поскольку по льготным программам, на которые приходится существенная часть выдач, разница с рыночной ставкой компенсируется субсидией государства, что позволяет банкам держать низкие ставки, несмотря на рост ключевой.