Девелопер "Инград" за первое полугодие увеличил прибыль в 16 раз

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Девелоперская группа компаний "Инград" увеличила прибыль в 16 раз за первое полугодие 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом говорится в консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности компании за шесть месяцев 2021 года.

Так, по итогам шести месяцев 2021 года компания получила прибыль в размере 690 млн рублей, против 42 млн рублей за аналогичный период прошлого года. В то же время выручка компании в первом полугодии 2021 года снизилась на 10,5% по отношению к первому полугодию 2020 года и достигла 28,8 млрд рублей.

Скорректированная EBITDA за первые шесть месяцев 2021 года выросла на 5,72% по сравнению с 2020 годом - до более 4,46 млрд рублей.

Группа компаний "Инград", согласно единому ресурсу застройщиков, возводит 1,17 млн кв. м жилья, являясь седьмым в России девелопером по текущему объему строительства.