Средства на счетах эскроу выросли в июле на 9%

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Средства на счетах эскроу в российских банках увеличились в течение июля 2021 года на 9% и достигли 2,4 трлн рублей по состоянию на 1 августа, следует из статистики опубликованной на сайте Банка России.

При этом 412,6 млрд рублей со счетов эскроу по завершенным проектам строительства уже перечислены застройщикам или направлены на погашение полученных ими кредитов.

Общий лимит действующих кредитных договоров, заключенных банками и застройщиками, вырос за месяц на 7,4%, до 4,46 трлн рублей.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом ведется за счет банковских кредитов. Как следует из паспорта нацпроекта "Жилье и городская среда", к концу 2024 года число действующих договоров долевого участия, заключенных с применением счетов эскроу, должно превысить 1 млн.