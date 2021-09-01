Более 2,5 тыс. обманутых дольщиков в Приморье получили квартиры с 2019 года

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Квартиры для более 2,5 тыс. обманутых дольщиков в Приморском крае построили с 2019 года. Объем освоенных средств составил 15 млрд рублей, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"За эти два года мы построили 188 тыс. кв. метров жилья для этой категории [обманутых дольщиков], 2 664 семьи получили ключи от квартир <...>. 428 квартир передали федеральным структурам. То есть, в целом объем освоенных средств у нас порядка 15 млрд [рублей]", - сказал он.

По словам губернатора, на достройку восьми многоквартирных жилых домов жилищно-строительного кооператива (ЖСК) "Остров" и еще одного в ЖСК "Хасанский" будет направлено 829 млн рублей из неосвоенных средств. "Я подготовил письмо, чтобы дали поручение, чтобы этот остаток выдали, и мы тогда завершим строительство всех тех объектов, которые здесь были", - сказал он.

В 2019 году в рамках Восточного экономического форума президент РФ Владимир Путин подписал резолюцию о выделении Приморскому краю 3 млрд рублей из федерального бюджета на три года для решения проблемы дольщиков. С федеральной поддержкой удастся достроить 26 домов. Решение вопросов по вводу в эксплуатацию объектов незавершенного долевого строительства - одно из мероприятий национального проекта "Жилье и городская среда". Цель этого нацпроекта в Приморском крае - построить более 3 млн квадратных метров жилья до 2024 года.