Эксперты сообщили о росте интереса к рынку купли-продажи гаражей на фоне "амнистии"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Спрос на гаражи в России за год увеличился на 7% на фоне объявления о "гаражной амнистии". Об этом ТАСС в среду сообщил руководитель направлений первичной и загородной недвижимости "Авито Недвижимость" Дмитрий Алексеев.

С 1 сентября в России вступил в силу закон о "гаражной амнистии", благодаря которой граждане в упрощенном порядке могут оформить права на гаражи и участки, на которых они расположены.

"С объявлением "гаражной амнистии" интерес к рынку купли-продажи гаражей в России вырос: в августе спрос увеличился на 7% относительно прошлогодних значений (август 2021 года к августу 2020 года) и на 8% в сравнении с аналогичными показателями апреля, когда был подписан и опубликован текст нового закона (№ 79-ФЗ)", - сказал Алексеев. По его словам, возможность по упрощенной схеме оформить в собственность гаражи, а также государственные и муниципальные участки, на которых они построены, с высокой долей вероятности продолжит поддерживать интерес к этому сегменту недвижимости.

В базе сервиса по поиску недвижимости ЦИАН сейчас представлено около 38 тыс. объявлений о продаже гаражей (капитальные гаражи, боксы, машиноместа), тогда как год назад их было 28 тыс., а два года назад - 21 тыс., сообщил ТАСС в свою очередь руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов. "Вычленить из них те, которые попадают под обсуждаемую редакцию амнистии, в оперативном режиме довольно сложно. Формально 90% из опубликованных объявлений относят себя к капитальным гаражам (у которых есть полноценный фундамент, только их касается амнистия), но как будут трактоваться требования к земельным участкам и к конструктиву объектов, пока сложно предположить", - сказал он.

"Гаражная амнистия" распространяется на объекты, возведенные до введения в действие Градостроительного кодекса РФ (30 декабря 2004 года). Речь идет об объектах капитального строительства, земля, на которой расположен гараж, должна быть государственной или муниципальной. Не подпадают под "гаражную амнистию" самовольные постройки и подземные гаражи при многоэтажках и офисных комплексах, а также гаражи, возведенные после вступления в силу Градостроительного кодекса РФ.

Дорогие и дешевые

Уровень средних цен на гаражи в РФ за год повысился на 4% и в августе достиг отметки в 260 тыс. рублей, уточнил Алексеев. По данным ЦИАН, самые дорогие капитальные гаражи, со средней стоимостью более 1 млн рублей, предлагаются в северных регионах - ЯНАО, Камчатском крае, Якутии, Архангельской области. "Там это объясняется тем, что теплый гараж существенно повышает качество жизни зимой (не нужно прогревать машину). В Москве средняя стоимость лота - 1,2 млн рублей. Также дорогие гаражи в Краснодарском крае и Крыму (средняя цена - около 800 тыс. рублей) - там многие используют гаражи не только для хранения авто, но и обустраивают жилье для непритязательных туристов", - рассказал Попов. Он добавил, что при этом можно найти капитальный гараж за 100-150 тыс. рублей и в Москве, и в Санкт-Петербурге, минимальные значения от региона к региону отличаются слабо.