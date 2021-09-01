КХЛ заключила соглашение с девелопером "Инград" по развитию хоккейной инфраструктуры

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и девелоперская группа компаний "Инград" заключили соглашение о сотрудничестве в сезонах-2021-2022 и 2022-2023 годов. Об этом говорится в сообщении девелоперской компании.

"Девелопер будет содействовать популяризации хоккея в России. Кроме того, эксперты КХЛ будут привлекаться для консультаций в рамках возможного наполнения новых жилых кварталов ГК "Инград" хоккейной инфраструктурой", - говорится в сообщении.

Соглашение о сотрудничестве с крупным столичным девелопером является важным шагом для популяризации хоккея, отметил вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов. "Специалисты лиги готовы оказать содействие в наполнении жилых кварталов "Инграда" хоккейными атрибутами, например, на детских площадках домов могут появиться хоккейные развлечения. Это позволит нам привлекать в хоккей молодое поколение, что является одним из важных направлений в стратегии развития КХЛ", - сказал он.

Доброхвалов добавил, что позиционирование хоккея как семейного вида отдыха является серьезной задачей для профессионального сообщества. Поэтому для КХЛ важно создание среды, где аудитория контактирует с хоккеем, начиная с занятий в повседневной жизни.

В свою очередь, вице-президент ГК "Инград" Михаил Бузулуцкий отметил, что развитие доступной спортивной среды в жилых комплексах является важной задачей для девелопера. "КХЛ является одной из ведущих лиг в мире, включающая 24 профессиональных клуба из шести стран, поэтому практические знания коллег имеют большую ценность. В ближайшее время мы проведем с лигой заседание рабочей группы с участием наших специалистов в области архитектуры и благоустройства, чтобы определить подходы к интеграции опыта хоккейных экспертов в наши подходы к реализации спортивной инфраструктуры", - отметил представитель компании.

Группа компаний "Инград", согласно единому ресурсу застройщиков, возводит 1,17 млн кв. м жилья, являясь седьмым в России девелопером по текущему объему строительства.