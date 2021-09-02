Росреестр оформил право Фонда дольщиков на участок с недостроенным корпусом РАМН

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Столичный Росреестр оформил право Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства на участок с недостроенным лабораторным корпусом Российской академии медицинских наук (РАМН) на юге Москвы. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно распоряжению премьер-министра РФ Михаила Мишустина, ДОМ.РФ безвозмездно передал в собственность Фонду дольщиков 4,33 га с объектом незавершенного строительства по адресу: Каширское шоссе, дом 34-34А. Строительство объекта началось в 1980-х годах, но так и не было завершено.

"В третью декаду августа на основании договора безвозмездной передачи в собственность проведена регистрация права Фонда дольщиков на земельный участок на юге столицы площадью 4,3 тысячи гектаров с недостроенным лабораторным корпусом институтов психиатрии РАМН и ревматологии. Теперь появилась возможность достроить социально значимый объект с учетом текущих потребностей города и его жителей", - приводятся в сообщении слова руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.

На участке расположен недостроенный объект общественно-делового назначения площадью 5,3 тыс. кв. м и степенью готовности 40%, уточняли ранее в пресс-службе ДОМ.РФ. После регистрации в Росреестре начнется разработка проекта, сообщали ТАСС в пресс-службе Фонда дольщиков. Там отмечали, что речь будет идти о комплексном инфраструктурном строительстве с учетом потребностей города. Перспективы использования бывшего участка РАМН могут предусматривать как жилищное строительство (например, для переселения дольщиков), так и возведение офисной недвижимости, предполагали опрошенные агентством эксперты.