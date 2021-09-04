В Приморье по программе "Арендное жилье" в 2022 году сдадут 1,6 тыс. квартир

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Приморский край сдаст в эксплуатацию в 2022 году около 1,6 тыс. арендных квартир для работников бюджетной сферы, социальных предприятий, сообщил в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) губернатор региона Олег Кожемяко.

"Я думаю, что около 1 600 квартир арендного жилья будет сдано в эксплуатацию в следующем году. Оно как раз предназначено для сферы услуг, для работников бюджетной сферы, которые обеспечивают социальную повестку", - сообщил Кожемяко.

В частности, в Большом Камне, где реализуется проект судостроительного комплекса "Звезда", планируется сдать в эксплуатацию 740 квартир, еще 440 квартир строится в Находке.

Такое жилье можно будет арендовать или выкупить при помощи ипотечных займов для работников бюджетной сферы, молодых семей и иных категорий граждан. Арендный платеж за такое жилье почти вполовину меньше рыночной стоимости.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоялись Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.