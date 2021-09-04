Объем жилищного строительства на Ямале будет увлечен на 17% в 2022 году

ТАСС, 4 сентября. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) планируют построить 200 тыс. кв. метров жилья в следующем году, что на 17% превышает показатель 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в ответ на запрос ТАСС.

"Общий объем жилищного строительства на Ямале в 2021 году составит до 170 тыс. кв. метров. План на 2022 год - порядка 200 тыс. кв. м", - говорится в ответе на запрос.

В пресс-службе уточнили, что также на Ямале активно расселяется аварийное жилье, так, в 2021 году планируется расселить около 3 тыс. семей из аварийных домов. Этот показатель ежегодно растет, в прошлом году было переселено чуть больше 2,8 тыс. семей, в 2019 году - порядка 2,3 тыс. семей.

Ранее в пресс-службе правительства автономного округа сообщали, что план по переселению из ветхого и аварийного жилья за 2019-2021 годы в ЯНАО выполнен более чем в два раза.