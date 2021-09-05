Власти Прикамья помогут улучшить жилищные условия более 2,3 тыс. молодых семей в этом году

ПЕРМЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Власти Пермского края направили в этом году около 840 млн рублей на реализацию программы "Молодая семья", нацеленной на улучшение жилищных условий молодежи. Это почти на 190 млн рублей больше, чем годом ранее, рассказали ТАСС в министерстве социального развития региона.

"В 2021 году на реализацию программы "Молодая семья" в Пермском крае направлено более 38 млн рублей федерального бюджета и около 840 млн рублей краевого бюджета. Поддержку должны получить 129 молодых семей по федеральной программе и более 2 200 молодых семей по краевой программе", - рассказали в ведомстве.

Дополнительные средства из краевого бюджета были направлены на фоне сокращения количества федеральных выплат. Так, в 2020 году из федерального бюджета по программе было выделено 385 млн рублей и 650 млн рублей из краевого. Тогда поддержку получили примерно 2,2 тыс. молодых семей.

Программа "Молодая семья" реализуется в Пермском крае более 10 лет. Размер федеральной социальной выплаты составляет 30-35%, региональной - 10% от средней стоимости жилья. Помимо этого, при рождении последующего ребенка в семьях, участвующих в федеральной программе, дополнительно выплачиваются средства в размере 5% (более 109 тыс. рублей), а в рамках региональной программы - 100% от основной выплаты. Федеральные социальные выплаты позволяют обеспечить семье первоначальный взнос на приобретение жилья: ипотеку, покупку и строительство жилого помещения. Региональная выплата может быть направлена также на реконструкцию и завершение ранее начатого строительства.