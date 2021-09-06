АКРА присвоило девелоперу "Инград" кредитный рейтинг на уровне BBB+, прогноз стабильный

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) впервые присвоило девелоперской группе компаний "Инград" кредитный рейтинг на уровне BBB+ со стабильным прогнозом, следует из сообщения агентства.

"Кредитный рейтинг ПАО "Инград" обусловлен сильным операционным риск-профилем, высокими оценками рентабельности, ликвидности и денежного потока. Вместе с тем основное сдерживающее влияние на уровень рейтинга компании оказывают очень высокий отраслевой риск, а также средние оценки долговой нагрузки, размера бизнеса и покрытия", - отмечается в сообщении.

Стабильный прогноз предполагает, что с высокой долей вероятности рейтинг компании не изменится на протяжении 12-18 месяцев. Агентство назвало успешной стратегию девелоперской компании, что связано с высокой диверсификацией портфеля проектов, средними оценками сроков и условий реализации объектов. "Портфель проектов компании характеризуется высокой географической диверсификацией: в 2021-2023 годах, по оценке АКРА, порядка 57% продаж придется на Москву, 43% - на Московскую область", - добавляется в релизе.

Также отмечается высокая вероятность предоставления поддержки девелоперу со стороны основного операционного актива ключевого акционера компании. Речь идет о ПАО "Московский кредитный банк". В агентстве отмечают, что в 2017-2019 годы значительная часть финансирования была привлечена через облигационные займы в объеме 70 млрд рублей. Кроме того, АКРА отмечает двукратное превышение объема средств на счетах эскроу над размером проектного долга по эскроу.

В то же время говорится о высоком отраслевом риске, который выражен в цикличности отрасли и связан с высоким уровнем просроченной задолженности и значительным числом компаний, допустивших дефолт за последние пять лет.

"Рейтинг, присвоенный АКРА, - первый кредитный рейтинг, полученный ПАО "Инград". Мы рады тому, что агентство высоко оценивает результаты и перспективы нашей деятельности, и продолжаем работу по реализации нашей стратегии, в частности, по дальнейшему повышению эффективности деятельности", - отметила вице-президент по финансам и административным вопросам ГК "Инград" Марина Заболотнева.

О компании

Группа компаний "Инград", согласно единому ресурсу застройщиков, возводит 1,17 млн кв. м жилья, являясь седьмым в России девелопером по текущему объему строительства.