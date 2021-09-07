Около 15 тыс. кв. м получат жители аварийного жилья Новосибирска до 2026 года

НОВОСИБИРСК, 7 сентября. /ТАСС/. Около 15 тыс. кв. м нового жилья передадут жителям, расселенным из аварийного жилья в Новосибирске, до 2026 года благодаря механизму масштабных инвестиционных проектов (МИП). Мера является положительным, нестандартным примером решения проблемы горожан, сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС глава регионального министерства ЖКХ и энергетики Денис Архипов.

"На сегодняшний день по МИПам порядка 15 тыс. кв. м - это тот фонд в городе Новосибирске, который должен быть до 2026 года включительно предоставлен жителям аварийных домов", - сказал министр.

Архипов отметил, что данная мера, когда застройщик предоставляет мэрии города часть жилого фонда под расселение аварийного жилья, начала использоваться относительно недавно, ранее она применялась в основном для решения проблем обманутых дольщиков. Поэтому многие объекты в настоящее время находятся на стадии строительства или ввода в эксплуатацию.

В декабре 2020 года власти Новосибирской области сообщили о дефиците земельных участков для жилой застройки в Новосибирске, уточнив, что их хватит на ближайшие два-три года. Чтобы решить проблему, регион резервирует под строительство находящиеся в ведении федерального центра неосвоенные земли без жилищных коммуникаций, на возведение которых требуются средства федерального бюджета.