НОВОСИБИРСК, 7 сентября. /ТАСС/. Объем расселяемого жилья превысит прирост аварийного в Новосибирской области к 2022 году. Этого поможет достичь ускоренная программа расселения, недавно стартовавшая в регионе, сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС глава регионального министерства ЖКХ и энергетики Денис Архипов.

Темпы прироста аварийной застройки в Новосибирской области почти вдвое превышают скорость расселения: в 2020 году прирост составил порядка 11%, признаны аварийными 114 многоквартирных домов площадью 41,25 тыс. кв. м. За этот же период на территории области было расселено 24,45 тыс. кв. м, новое жилье получили 1 582 человека.

"Особенность национального проекта как раз заключается в том - в отличии от предыдущих программ - чтобы не расселить какой-то конкретный объем аварийного фонда, а переломить тенденцию. То есть начать ежегодно расселять больше, чем ежегодно признается. <…> Мы видим, что в следующем году выходим на эти показатели", - сказал он.

Министр уточнил, что власти планируют ежегодно расселять до 45 тыс. кв. м жилья. Достичь планов поможет ускоренная программа расселения жителей региона из аварийного жилья, которая недавно стартовала в Новосибирской области. По словам главы министерства, согласно программе, власти должны до 2023 года включительно расселить весь жилой фонд региона, признанный аварийным до 2017 года, это порядка 55 тыс. кв. м. При этом, в 2019-2020 годах в регионе было расселено более 26 тыс. кв. м.

Архипов отметил, что для реализации ускоренной программы регион получит 2,4 млрд рублей от Фонда содействия реформированию ЖКХ, первый транш в размере 700 млн рублей уже поступил в область. Размер софинансирования местными бюджетами составит 7-8%.