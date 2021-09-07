Около 700 млн рублей по инфраструктурным облигациям направят на жилой микрорайон в Тюмени

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Межведомственная комиссия при Минстрое России утвердила третий проект для финансирования с помощью инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ. По этому механизму направят 700 млн рублей на строительство жилого микрорайона на территории аэропорта Плеханово в Тюмени, сообщила во вторник пресс-служба компании.

"Общий размер инфраструктурного займа от ДОМ.РФ на реализацию проекта "Плеханово" в Тюмени составит 0,7 млрд рублей. Новый механизм финансирования позволит региону в полной мере реализовать градостроительный потенциал, приступить к реализации проекта, для которого ранее требовалось изыскивать дополнительное финансирование", - приводятся в сообщении слова директора ДОМ.РФ по инфраструктурным облигациям Антона Никитина.

Как сообщил замглавы Минстроя России Никита Стасишин, площадка полностью готова для строительства. "Применение механизма инфраструктурных облигаций позволит создать на территории более 50 га современную инфраструктуру, которая является неотъемлемой частью жилья нового качества и необходима для формирования комфортных условий проживания людей", - приводит слова Стасишина пресс-служба министерства.

Уточняется, что деньги направят на создание инженерной инфраструктуры: магистральных и внутриквартальных дорог, а также сетей электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и газовой котельной. Общий проект предполагает строительство пяти очередей жилой недвижимости на более чем 300 тыс. кв. м. По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, новое жилье, построенное с использованием инфраструктурных облигаций, смогут приобрести более 7 тыс. семей. Общий срок освоения участка составит пять лет, первый дом запланировали к вводу в декабре 2022 года.

"Внедрение на практике указанного механизма дает возможность застройщику уже на начальном этапе получить на льготных условиях средства для финансирования создания необходимой инфраструктуры - дорог, инженерных сетей, что позволяет сократить сроки строительства и ввода объекта. Успешная апробация этого механизма позволит обеспечить его дальнейшее использование при реализации в регионе других проектов жилищного строительства, придаст новый импульс темпам этого строительства и, в конченом итоге, повлияет на увеличение доступности жилья для людей", - приводятся в сообщении слова главы региона.

Ранее межведомственная комиссия утвердила два проекта, в которых используют инфраструктурные облигации: загородный жилой квартал в Челябинской области (1,8 млрд рублей) и микрорайон "Новая Тула" в Тульской области (3,7 млрд рублей). Сейчас на рассмотрении в ДОМ.РФ находятся еще около 50 проектов жилищного строительства стоимостью более 1 трлн рублей.