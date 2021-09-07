Власти Хакасии планируют с 2022 начать массовое приобретение жилья для медиков

ТАСС, 7 сентября. Правительство Хакасии планирует с начала первого квартала следующего года начать массовое приобретение жилья для медицинских работников. Об этом сообщила ТАСС в кулуарах форума "Отдых Leisure 2021" заместитель главы Хакасии Ирина Войнова.

"У нас есть в черте города Абакана республиканская земля. Сейчас город Абакан вносит изменения в генплан, правила землепользования. В октябре-ноябре они внесут изменения в генплан, и мы сразу же начнем выставлять участки на торги застройщикам. На вырученные средства [приобретем] квартиры. Может быть, мы будем приобретать в новом микрорайоне, может быть, в других районах или городах - там, где есть потребность в медиках", - сказала Войнова.

По ее словам, покупка жилья будет производится в первом квартале 2022 года. "Будем приобретать порядка 100 квартир сразу медикам", - подчеркнула заместитель главы.

Форум "Отдых Leisure 2021" проходит в Москве с 7 по 9 сентября.