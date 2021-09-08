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Более 1,6 млрд рублей направят в 2021 году на обеспечение жильем ветеранов войны

Из них более 1,5 млрд рублей пойдут на жилье для 904 ветеранов и приравненных к ним лиц, которые находятся в списках нуждающихся, а оставшиеся 82,3 млн рублей регионы получат в качестве резервных средств

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Правительство утвердило перераспределение средств на жилье для ветеранов Великой Отечественной войны. На эти цели в 2021 году направят более 1,6 млрд рублей, сообщает в среду пресс-служба Минстроя.

"В целях скорейшего обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны предусмотрено направить субъектам РФ в 2021 году 1 645,1 млн рублей", - говорится в релизе. Из них более 1,5 млрд рублей пойдут на жилье для 904 ветеранов ВОВ и приравненных к ним лиц, которые находятся в списках нуждающихся. А оставшиеся 82,3 млн рублей регионы получат в качестве резервных средств для тех ветеранов войны, которые встанут на учет в этом году.

Утвержденное правительством перераспределение субвенций позволит использовать невостребованные в некоторых регионах средства и решить жилищный вопрос для ветеранов Великой Отечественной войны, отмечают в Минстрое.

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