Цены на новостройки массового сегмента в Москве выросли на 2-4% за лето

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Средняя стоимость квадратного метра в новостройках комфорт- и бизнес-классов в старых границах Москвы выросли на 2-4% за лето 2021 года и достигли 251,8 и 384,7 тыс. рублей за кв. м соответственно, следует из аналитики девелоперской компании Capital Group, которая имеется в распоряжении ТАСС.

"За лето 2021 года средняя стоимость 1 кв. м в новостройках классов "комфорт" и "бизнес" в старых границах Москвы выросла всего на 2-4%", - отмечается в исследовании.

По данным аналитиков, стабилизация цен на новостройки происходит за счет роста объема предложения и устойчивого спроса. Так, за три летних месяца на рынок первичной недвижимости в старых границах Москвы вышло 1,2 млн кв. м квартир и апартаментов, что почти на четверть превышает показатели аналогичного периода прошлого года. В целом с начала года объем нового предложения достиг 3,35 млн кв. м.

В то же время аналитики компании отмечают, что на первичном рынке элитного жилья средний рост цен с июля по август составил 10-15%, а с учетом некоторых проектов более высокой стоимости, вышедших в продажу летом, рост средневзвешенных цен на лоты в экспозиции достиг 27%, или 1,38 млн рублей в среднем за квадратный метр на конец августа.

Заметный рост цен объясняется высоким спросом на фоне низкого объема нового предложения и высокой стадией готовности жилых комплексов, говорится в сообщении. Также высокобюджетную недвижимость называют одним из наиболее привлекательных инструментов для инвесторов. Ранее консультанты в сфере недвижимости отмечали, что Москва занимает первое место среди европейских столиц по темпам роста цен на сегмент элитного жилья.