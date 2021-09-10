Свыше 160 тыс. кв. м аварийного жилья расселят в Челябинской области до 2024 года

ЧЕЛЯБИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Власти Челябинской области до конца 2023 года запланировали расселить порядка 10 тыс. человек из более чем 160 тыс. кв. м аварийного жилья и решить тем самым проблему жилых домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, сообщил ТАСС заместитель министра - начальник управления Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области Кирилл Мозгалев.

"Запланировано расселение 160 400 кв. м аварийной площади. Это 4 202 жилых помещения, признанных аварийными до 1 января 2017 года. К концу 2021 года количество расселенных граждан составит более 4,5 тысяч человек. В 2022-2023 годах - 5 174 человека", - сказал собеседник агентства.

По его словам, таким образом, будет полностью решена проблема жилых домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Общий объем финансирования в 2022-2023 годах составит, предварительно, 4,7 млрд рублей. Из них 3,6 млрд рублей поступят из Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Квартиры в новостройках получат жители Златоуста, Копейска, Кыштыма, Магнитогорска, Миасса, Челябинска, Еманжелинского, Катав-Ивановского, Нязепетровского, Саткинского, Сосновского районов и других муниципалитетов.