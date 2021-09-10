Росреестр и МФЦ Москвы проведут акцию по ускоренному оформлению недвижимости

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Управление Росреестра по Москве и многофункциональные центры госуслуг "Мои документы" 13 сентября проведут акцию по ускоренному оформлению недвижимости на вторичном рынке. При личной подаче заявления сроки проведения регистрации прав будут сокращены с девяти до четырех дней, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"Акцией могут воспользоваться физические лица, которым необходимо зарегистрировать право собственности при оформлении квартиры на вторичном рынке Москвы. Это может быть любой вид сделок: мена, купля-продажа, дарение", - приводятся в сообщении слова руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.

Быстрое оформление услуг распространяется только на правообладателей, то есть акцией не смогут воспользоваться заявители, действующие по доверенности, те, кто воспользовался услугами риелторских компаний. Кроме того, в акции не участвует регистрация объектов нового строительства.

"13 сентября правообладатели могут обратиться в центры госуслуг, предоставить полный пакет документов и уже через четыре дня - 17 сентября - получить выписку из единого реестра недвижимости. В обычном режиме услугу предоставят за девять рабочих дней", - сказала начальник управления по предоставлению госуслуг Валерия Кузнецова, которую цитирует пресс-служба.

Проверить правильность комплекта документов можно с помощью сервиса "Жизненные ситуации" на портале Росреестра. Акция приурочена ко Дню города и 10-летнему юбилею многофункциональных центров предоставления государственных услуг.