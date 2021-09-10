Минстрой сообщил, что регионы подали заявки на увеличение стоимости 178 контрактов

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Регионы России подали заявки на увеличение стоимости 178 строительных госконтрактов, каждый из которых превышает 100 млн рублей. Предварительная сумма удорожания составила 11,5 млрд рублей, сообщила в пятницу пресс-служба Минстроя.

"Минстрой России прорабатывает с регионами вопрос по корректировке стоимости госконтрактов стоимостью более 100 млн рублей. До конца сентября субъекты должны предоставить уточненные заявки с детализацией потребности в дополнительном финансировании на 2021 и 2022 годы. Всего на рассмотрение заявлено 178 контрактов. Предварительная сумма удорожания составила порядка 11,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Как уточнили в Минстрое, обсуждаются соглашения по реализации программ "Стимул", "Сейсмика", программы содействия развитию инфраструктуры государственной собственности регионов, индивидуальных программ социально-экономического развития регионов, а также федеральных проектов "Чистая вода", "Оздоровление Волги" и "Сохранение озера Байкал".

Ранее правительство РФ разрешило увеличивать цены государственных контрактов на строительство, реконструкцию и капремонт до 30% для компенсации удорожания стройматериалов. Изменения касаются еще не выполненных контрактов, заключенных до 1 июля 2021 года.

В конце 2020 года в России начали резко расти цены на металл, позже подорожали и другие строительные материалы. Согласно данным Росстата, с января по август стройматериалы подорожали на 26,3%. В то же время по сравнению с августом 2020 года стройматериалы подорожали на 30%.