В Астраханской области новая программа расселения аварийного жилья затронет 700 домов

АСТРАХАНЬ, 10 сентября. /ТАСС/. В Астраханской области новая программа переселения из аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года, затронет около 700 домов. Ее планируют реализовать в 2022 году, сообщил журналистам в пятницу губернатор Игорь Бабушкин.

"После 1 января 2017 года у нас аварийными признаны около 700 домов. Мы должны предыдущую программу завершить до 2022 года, и по графику расселения видим, что мы в состоянии эту работу выполнить, хотя планировали [завершение программы] на 2025 год. И приступим к расселению уже в рамках вновь создаваемой программы", - сказал Бабушкин.

Находящийся с рабочей поездкой в Астрахани вице-премьер РФ Марат Хуснуллин высоко оценил реализацию программы переселения из ветхого и аварийного жилья в регионе. "Для Астрахани это острая проблема, и сейчас хочу сказать, что Астрахань действительно сделала прорыв, достаточно большой объем по переселению делается. Мы наметили дополнительную программу", - сказал Хуснуллин.

Ранее сообщалось, что власти Астраханской области заявили о выявлении и регистрации 338 тыс. кв. м ветхого и аварийного жилья. В регионе с большим опережением ведется расселение тех, чье жилье было признано аварийным до 1 января 2017 года, и уже в ближайшее время на законных основаниях нуждающимися могут быть признаны еще около 9 тыс. человек. В связи с этим губернатор региона обратился в правительство РФ с просьбой о выделении на расселение граждан дополнительно 12 млрд рублей.