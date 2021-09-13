Всего 160 тыс. заявок на осмотр недвижимости подали на инвестпортале Москвы с 2015 года

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Сервисом онлайн-записи на осмотр объектов, выставленных на торги, с 2015 года воспользовались через инвестиционный портал Москвы 160 тыс. раз, более 30 тыс. обращений поступило только в этом году. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба столичного департамента по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Инвестиционный портал Москвы является виртуальным офисом для столичных предпринимателей: его онлайн-инструменты помогают при реализации различных проектов. Один из популярных инструментов - сервис записи на осмотр объектов торгов. <…> С момента запуска онлайн-сервиса в 2015 году им воспользовались 160 тыс. раз, а в этом году предприниматели направили через инвестпортал более 30 тысяч заявок на осмотр столичного имущества", - цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Сервис удобен и прост: зарегистрированный пользователь выбирает объект недвижимости и отправляет онлайн-заявку. Она будет отображаться в личном кабинете в блоке "Городские торги", где впоследствии можно отслеживать статус ее обработки. После с заявителем связываются специалисты правительства Москвы для согласования удобной даты и времени осмотра. В случае необходимости заявку можно отозвать там же - в личном кабинете.

Как добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, цифровые сервисы столичного инвестиционного портала, посвященные городской недвижимости, традиционно вызывают наибольший интерес у бизнеса. Сегодня на инвестпортале доступно более 5,7 тыс. объектов, предназначенных для аренды и продажи. Осмотреть недвижимость можно не только очно, но и виртуально. Лоты с такой опцией в разделе "Имущество от города" обозначены специальной пиктограммой.

"Онлайн-сервисы инвестпортала позволяют решить широкий спектр бизнес-вопросов - подобрать промышленную площадку, направить концессионную инициативу, подать заявку на получение инвестиционного вычета или на присвоение специального статуса предприятиям. Авторизованные пользователи портала могут здесь отправить заявки, например, на получение льготного займа или субсидий. Узнать, на какие меры поддержки может претендовать его бизнес, предпринимателю также поможет специальный онлайн-сервис", - отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.

Сервисы, связанные с городскими торгами, - наглядный пример автоматизации процессов: когда пользователь запрашивает информацию по торгам, его запрос автоматически отправляется в профильный орган власти. Так, инвестор может не только записаться на осмотр объекта, но и запросить конкурсную документацию, посмотреть презентацию недвижимости и получить оповещение об изменениях.