Зарядки для электромобилей установят в кварталах программы реновации в Москве

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Зарядные станции для электромобилей установят во дворах и подземных паркингах столичных домов программы реновации. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"В настоящее время разрабатывается норматив для установки зарядных станций для электромобилей во дворах и в подземных паркингах жилых домов, возводимых по программе реновации. <...> Крупную технику можно будет оставлять для зарядки на ночь. Однако, по предварительным расчетам, станции, установленные во дворе, способны будут полностью зарядить электромобиль приблизительно за 120 минут", - сообщил руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов, слова которого приводятся в публикации.

Кроме автомобилей, на станциях можно будет заряжать и другие виды электротранспорта: велосипеды, моноколеса, самокаты, скутеры и прочие. Как уточняется на сайте, внедрение технических инноваций в кварталы, построенные по программе реновации, связано с увеличением количества электротранспорта в Москве и, как следствие, возросшим спросом на зарядные станции в шаговой доступности от жилья.

"В 2018 году был разработан перечень требований к IT-инфраструктуре строящихся зданий и дворовых территорий - "Смарт-стандарт 1.0". Он определяет необходимые условия для размещения зарядных станций для электромобилей", - сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Программу реновации утвердили в столице в 2017 году, в нее вошли 5 175 домов. Новые квартиры получат около 1 млн человек.