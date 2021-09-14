ВТБ ожидает роста рынка ипотеки в Москве и области до 1,8 трлн рублей в 2021 году

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Рынок ипотеки в Москве и Подмосковье в 2021 году вырастет на четверть, до рекордных 1,8 трлн рублей. Такой прогноз дал вице-президент ВТБ, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса Евгений Дячкин.

"Московский регион отчетливо меняет структуру спроса после корректировки условий госпрограммы. Ажиотаж покупки квартир в новостройках во второй половине лета сменился интересом к объектам готового жилья. Многие из них были "обделены вниманием" в мае и июне, так что в какой-то мере мы видим реализацию отложенного спроса на вторичном рынке. Допускаем, что это краткосрочная тенденция - крупные застройщики наверняка предложат своим клиентам дополнительные опции более выгодной покупки квартир осенью - зимой этого года. В любом случае, рынок ипотеки в Москве и области в этом году ждет рост до рекордных 1,8 трлн рублей, что на четверть выше прошлого года", - сказал Дячкин, слова которого привела пресс-служба банка.

По итогам восьми месяцев 2021 года клиенты ВТБ оформили более 41 тыс. ипотечных кредитов в Москве и Подмосковье на общую сумму 254 млрд рублей. Это на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Средний размер ипотеки в столичном регионе за год вырос на четверть и превысил 6 млн рублей, уточнили в ВТБ.

При этом после изменения условий льготной госпрограммы жители столичного региона стали больше интересоваться покупкой недвижимости на вторичном рынке. Так, в общем объеме продаж в июле - августе доля готового жилья превысила 50%. Одновременно сокращается спрос на льготную ипотеку. По сравнению со средним значением с начала года объем выдач в августе в рамках госпрограммы уменьшился на 25%, указали в банке.

Ипотечный портфель ВТБ на начало сентября 2021 года превысил 3,5 трлн рублей. За восемь месяцев банк оформил кредитов в целом по стране почти на 700 млрд рублей