Более 1 млн российских семей улучшили жилищные условия с помощью госпрограмм

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Свыше 1 млн семей в России улучшили жилищные условия с помощью государственных программ, оператором которых является ДОМ.РФ, за весь период их действия. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе организации.

"Государственными программами по улучшению жилищных условий, оператором которых выступает ДОМ.РФ, воспользовались более 1 млн российских семей. Поддержка граждан осуществляется за счет бюджетных средств через субсидирование ставок по ипотечным кредитам, а также посредством выплат до 450 тыс. рублей многодетным семьям, купившим жилье в ипотеку", - говорится в сообщении.

Уточняется, что наибольшее количество льготных кредитов выдано по программе льготной ипотеки на новостройки - ею воспользовались более 605 тыс. семей. Более 160 тыс. семей улучшили жилищные условия по программе "Семейная ипотека" по ставке не более 6% (для семей с детьми с 2018 года). В рамках "Дальневосточной ипотеки" оформлено более 24 тыс. льготных кредитов. Кроме того, предоставлена господдержка в размере более 95,7 млрд рублей на погашение ипотеки более 215,4 тыс. многодетных семей, более 10 тыс. семей благодаря выплатам смогли полностью погасить кредиты.

В России сформирован эффективный набор инструментов государственной поддержки населения, прокомментировал управляющий директор ДОМ.РФ Алексей Ниденс. "Программы помогают решить жилищный вопрос, а также снизить долговую нагрузку. Мы видим их востребованность и положительное влияние как на отдельные семьи, так и на экономику страны в целом", - приводятся его слова в сообщении.