Путин подчеркнул важность обеспечения жильем медиков на местах

НОВО-ОГАРЕВО, 14 сентября. /ТАСС/. Решение жилищного вопроса является одним из ключевых элементов в закреплении медицинских кадров на местах. Об этом заявил во вторник президент РФ Владимир Путин в ходе общения по видеосвязи с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым и представителями общественности региона.

"Это один из ключевых элементов закрепления медицинских кадров на местах", - сказал президент, комментируя реализацию программы предоставления служебного жилья медикам в Тульской области.

"Правильно делаете, Алексей Геннадьевич, потому что обеспеченность врачами на душу населения в Тульской области пока несколько отстает от обеспеченности во многих других регионов России, - обратился Путин к Дюмину. - Да, это осталось по наследству, да, это требует времени, финансовых вложений, но я вас прошу об этом не забывать. Но судя по тому, что вы сейчас делаете [по обеспечению жильем медиков], вы на правильном пути, я желаю вам успехов". Путин напомнил также, что в этой сфере можно получить дополнительные ресурсы, и призвал активнее прорабатывать данный вопрос с правительством РФ.

Кроме того, как отметил Путин в ходе видеоконференции, губернатор Тульской области неоднократно ему докладывал, что среди серьезных проблем региона остаются вопросы экологического характера, в том числе и так называемый чернобыльский след. "Да, он уходит, он растворяется, но все-таки это иметь нужно в виду обязательно - и при работе с беременными женщинами, и при работе с новорожденными малышами, и тем более в первичном звене здравоохранения", - сказал президент. Путин добавил, что именно "чернобыльский след" был одним из мотивов, которые побудили губернатора уделять особое внимание развитию медицинской помощи для онкобольных. "Я так понимаю, что все и так в курсе, просто обращаю еще раз на это ваше внимание", - заключил глава государства.