В Тульской области за два года расселили свыше 25 тыс. кв. метров аварийного жилья

НОВО-ОГАРЕВО, 14 сентября. /ТАСС/. Власти Тульской области в 2019-2020 годы за счет средств региона расселили более 25 тыс. кв. метров аварийного жилья, новые квартиры получили 1,5 тыс. человек. Об этом сообщил губернатор области Алексей Дюмин в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным в режиме видеоконференции во вторник.

"Мы завершили первый этап федеральной программы переселения, также расселяем аварийное жилье по региональной программе. В 2019-2020 годах за счет областных средств расселили более 25 тыс. кв. метров аварийного фонда. Новые квартиры получили 1,5 тыс. наших жителей", - сказал Дюмин.

Всего в регионе необходимо расселить еще 250 тыс. кв. метров жилья. По словам главы региона, переселение граждан из аварийного жилья является одной из приоритетных задач руководства Тульской области.

Как сообщалось ранее, Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил предоставление Тульской области 2,5 млрд рублей для ускоренной реализации федеральной программы расселения аварийных домов. До 2023 года в новые квартиры переедут около 3,5 тыс. человек, будет расселено более 70 тыс. аварийного жилья. Помощь фонда позволит на два года раньше, чем планировалось, завершить переселение граждан.

В Тульской области по федеральной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы расселена 321 тыс. кв. м аварийного жилья. На данный момент в регионе признаны аварийными 1 263 дома площадью 342,1 тыс. кв. м метров. В рамках федеральной программы, рассчитанной на 2019-2025 годы, предполагается расселить 106,1 тыс. кв. м., общий объем финансирования программы на 2019-2025 годы - 4,3 млрд рублей. Ранее власти региона сообщили о готовности досрочно - до 2023 года - выполнить показатели программы.