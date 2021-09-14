Спрос на апартаменты в Петербурге достиг исторического максимума

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Спрос на приобретение апартаментов в Санкт-Петербурге в первом полугодии 2021 года увеличился до 2,7 тыс. лотов общей площадью 80 тыс. кв. м. Это максимальное значение за весь период развития рынка, сообщили журналистам во вторник в международной консалтинговой компании Colliers.

"По данным Colliers, в первом полугодии 2021 года на первичном рынке городских апартаментов Санкт-Петербурга было реализовано 2,7 тыс. лотов - максимальное значение за весь период развития рынка. Сервисные апартаменты стали популярным финансовым инструментом среди частных инвесторов - за последние 4 года каждый пятый покупатель апартаментов совершал повторную покупку", - рассказали в компании.

В первом полугодии 2020 года в Петербурге было реализовано 1,4 тыс. апартаментов, во втором - 2,3 тыс. Средняя стоимость одного квадратного метра городских апартаментов с начала текущего года превысила отметку в 200 тыс. рублей за 1 кв. м, что на 26% выше результатов первого полугодия 2020 года. Подавляющее большинство приобретенных апартаментов (93%) относится к категории сервисных - недвижимых объектов, имеющих управляющую компанию и включающих в себя элементы гостиничного сервиса.

"Апартаменты уверенно заняли нишу самостоятельного финансового инструмента среди частных инвесторов. Каждый пятый покупатель (18%), приобретавший апартаменты в 2018-2021 годах, совершал повторную покупку. При этом 11% от этого количества покупателей стали владельцами лотов в двух и более разных апарт-комплексах, что говорит о диверсификации портфеля. Апартаменты стали хорошей альтернативой классической сдаче жилья в аренду", - отмечает в исследовании генеральный директор Colliers в Санкт-Петербурге Андрей Косарев.

На фоне высокого спроса предложение на рынке апартаментов сократилось на 15% за первое полугодие 2021 года и составило 19 тыс. лотов (645 тыс. кв. м) в 30 проектах городского формата. Большая часть этого объема, 86%, приходится на сервисные проекты. Зонами концентрации предложения остаются Московский (34%), Невский (20%) и Выборгский (14%) районы.

До конца года, отметили в Colliers, девелоперами запланирован ввод в эксплуатацию еще 183,6 тыс. кв. м (6,2 тыс. лотов), 70% которых сформированы сервисными апартаментами.