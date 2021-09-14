Количество выданных медикам Тульской области служебных квартир увеличили до 150

НОВО-ОГАРЕВО, 14 сентября. /ТАСС/. Власти Тульской области в 2021 году увеличили число квартир, бесплатно выделенных медработникам региона в качестве служебного жилья, до 150. Об этом во вторник сообщил губернатор области Алексей Дюмин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, которая проходила в режиме видеосвязи.

"Кроме дополнительного финансирования, предоставляем медработникам служебное жилье, в прошлом году выделено 125 квартир, в этом году - еще 25", - сообщил Дюмин.

Он отметил, что в регионе также дополнительно к федеральным выплатам действуют региональные меры поддержки, в том числе выплаты врачам востребованных специальностей. Как отметила участковый врач-педиатр Тульской детской поликлиники Юлия Рожкова, участвовавшая во встрече, она переехала в регион благодаря наличию в нем программы бесплатного предоставления жилья медработникам. "Я считаю, что это очень важно и здорово для молодого специалиста, и также я знаю [об этом] от других моих коллег, которые также воспользовались различной поддержкой и решили жилищный вопрос", - сказала она.

В 2022 году для медицинских работников Тульской области начнут строить коттеджный поселок. Планируется построить порядка 20 индивидуальных жилых домов площадью 120-140 кв. м. По данным правительства региона на конец августа, 26 уже врачей в регионе получили бесплатное служебное жилье, среди которых более 20 специалистов приехали из других регионов и пятеро - жители Тульской области.