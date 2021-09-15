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В России 300 тыс. военнослужащих приобрели жилье по программе "Военная ипотека"

Из них 1,7 тыс. человек купили квартиры на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 сентября. /ТАСС/. Медсестра из бригады морской пехоты в Петропавловске-Камчатском стала 300-тысячным участником программы "Военная ипотека", сообщил ТАСС руководитель ФГКУ "Федеральное управление накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих" Константин Ярославцев.

"На Камчатку мы прибыли по знаменательному событию - 300-тысячный военнослужащий, проходящий военную службу на Камчатке, принял решение о реализации своих жилищных прав, гарантируемых ему государством в рамках накопительной-ипотечной системы жилищного обеспечения. Получая целевой жилищный займ от государства, медсестра воинской части приобретает жилье в Петропавловске-Камчатском", - сказал Ярославцев.

Он добавил, что многие военнослужащие, которые приезжают на Камчатку по контракту, принимают решение связать свою жизнь с полуостровом. "На сегодняшний день у нас 1,7 тыс. военнослужащих купили квартиры именно здесь, на Камчатке, хотя могут сделать это в любой точке России. Это примерно 4% от всего населения Петропавловска-Камчатского. Еще больше людей покупают квартиры в Хабаровске, Владивостоке, в Амурской области. То есть военнослужащие и члены их семей связывают свою жизнь с востоком страны", - отметил Ярославцев.

Накопительно-ипотечная система обеспечения военнослужащих жильем существует в России с 2005 года. Ее участники имеют специальный счет, на который государство ежегодно перечисляет накопительный взнос. Через три года накоплений у военнослужащего появляется возможность использовать эти средства как первоначальный взнос по ипотечному кредиту, причем, пока идет служба, погашать кредит будет государство.

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РоссияКамчатский край
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