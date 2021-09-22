С начала 2021 года на Дальнем Востоке начали строить более 1 млн кв. м жилья

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Повышение спроса на жилье в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) после старта программы льготного ипотечного кредитования вызвало строительный бум: с начала года в регионах Дальнего Востока начали возводить более 1 млн кв. м жилых застроек. Об этом сообщил в среду ТАСС директор подразделения "Государственные программы в жилищной сфере" ДОМ.РФ Виталий Насонов.

"Только с начала 2021 года в ДФО запущено строительство более 1 млн кв. м новых проектов жилищного строительства, это почти 20 тыс. квартир. Запуски новых проектов выросли на 76%", - сообщил Насонов.

По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, программа льготного жилищного кредитования "Дальневосточная ипотека" чуть менее чем за два года своего действия позволила улучшить жилищные условия более чем 25 тыс. семей. Общая сумма выданных кредитов превысила 96 млрд рублей. Средний размер выданного кредита по программе составляет 3,8 млн рублей.

Льготные ипотечные кредиты выдаются преимущественно на покупку жилья в новостройках. Тройка лидеров по количеству выданных кредитов - это Приморский край, в котором выдано 7 120 кредитов на сумму 29,3 млрд рублей, Республика Саха (Якутия) - 5 210 кредитов на сумму 21,4 млрд рублей, Хабаровский край - 3 552 кредита на сумму 13,8 млрд рублей. По словам координатора Дальневосточного федерального округа Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Айхала Габышева, программа, рассчитанная прежде всего для молодых дальневосточных семей, решает проблему дефицита жилья, и это беспрецедентная мера для жителей Дальнего Востока. "У многих семей появилась возможность улучшить жилищные условия, оплачивая относительно невысокие ежемесячные платежи", - сказал он.

Расширение льготной программы

"Дальневосточная ипотека" предоставляется молодым семьям, в которых супругам не более 35 лет, неполным семьям с несовершеннолетними детьми, без ограничений по возрасту - участникам программы "Дальневосточный гектар" и гражданам, переехавшим на Дальний Восток в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов.

Ранее на пресс-конференции по итогам Восточного экономического форума, прошедшего со 2 по 4 сентября во Владивостоке, вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что правительство РФ намерено до конца 2021 года распространить действие "дальневосточной ипотеки" на категории учителей и врачей.

"Педагоги, учителя должны быть первыми, кто может получить льготы, причем независимо от возраста, - подчеркнул председатель Общественного совета Минвостокразвития России Александр Точенов. - Однозначно нужно решать проблему - либо путем ипотеки, либо другими механизмами, чтобы эти кадры закреплялись, работали в школах, медучреждениях".

По мнению Габышева, новая мера также позволит привлечь специалистов из других регионов страны, так как "таких ставок в других регионах практически нет". Для большего эффекта он предлагает расширить программу на многодетные семьи и работников бюджетных организаций без ограничения по возрасту. "Расширение меры поддержки [на медиков и педагогов] не приведет к очередному росту цен на недвижимость, ведь это относительно небольшая социальная группа, которая не создаст ажиотажного спроса", - уверен председатель совета ассоциации "Альянс строителей Приморья" Сергей Федоренко.

Руководитель Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов назвал "дальневосточную ипотеку" правильным инструментом. Однако, по его мнению, льготная ипотека должна сочетаться с другими формами поддержки и инвесторов, и населения, тогда это поможет закрепить население и привлечь новых жителей на Дальний Восток.

"Дальневосточный квартал"

Для того, чтобы синхронизировать реализацию задач по социально-экономическому развитию ДФО, Минвостокразвития России и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики разработали новую программу - "Дальневосточный квартал". Она предполагает комплексную застройку территорий с созданием необходимой инфраструктуры, уютных дворов, школ, поликлиник, спортивных сооружений, центров досуга в шаговой доступности. Инвесторы-застройщики будут отобраны на конкурсе. Ключевыми критериями станут цена жилья и качество проектов - чтобы дальневосточники и те, кто хочет переехать жить на Дальний Восток, получили достойные условия для жизни по приемлемой для них стоимости.

По мнению Федоренко, проект комплексного развития территорий позитивно скажется на развитии строительной отрасли, но необходимо четко прописать все нормы на законодательном уровне.

"Чтобы жилье стало доступнее, Дальнему Востоку нужна большая стройка. Президентом поставлена задача к 2024 году увеличить объемы ввода до 3,3 млн кв. м в год. Механизм, который заложен в основу программы, позволит построить больше качественного жилья для дальневосточников по доступной цене - дополнительно до 2,5 млн кв. м до 2030 года. Инвесторам, строительным компаниям, готовым участвовать в проектах комплексной застройки на Дальнем Востоке, будут предложены беспрецедентные условия. Разработан комплекс мер, направленных на поддержку проектов комплексного развития территорий", - приводит пресс-служба Минвостокразвития России слова главы министерства Алексея Чекункова.

Подход, по словам Точенова, верный, но, развивая "дальневосточные кварталы", необходимо заниматься и реновацией имеющегося жилья и городских пространств, плюс не забывать про сельские поселения. "Дальневосточный квартал" должен быть одной из составляющей комплексной задачи развития в целом городов и селений Дальнего Востока", - уверен он.

Как отметил Трутнев, в формирование комфортной городской среды будут вовлекаться и сами дальневосточники. "Невозможно проводить реновацию городов без учета позиции их жителей. Главам регионов, мэрам требуется организовать эту работу. Жители должны принять участие в создании концепции реновации Владивостока, Хабаровска, Южно-Сахалинска и других городов. Мастер-планы должны сверяться с мнением дальневосточников и подтверждаться источниками финансирования. Об этом говорил на форуме Владимир Владимирович Путин. Только тогда это будет собранный план", - считает вице-премьер.

Он уверен, что реновация городов связана не только со строительством жилья и созданием новых городских кварталов, а это качественное изменение городского пространства: преобразование инфраструктуры, решение транспортных задач, формирование рекреационных зон.