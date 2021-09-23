В Минстрое заявили о более 2 млн семей, улучшивших жилищные условия с начала 2021 года

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 23 сентября. /ТАСС/. Более 2 млн семей улучшили жилищные условия на территории Российской Федерации с начала 2021 года. Об этом сообщила в четверг директор департамента жилищной политики Минстроя РФ Ольга Корниенко на третьем форуме "Дни лидеров муниципального управления".

"В 2021 году согласно паспорту национального проекта ["Жилье и городская среда"] количество семей, которые улучшат жилищные условия, должно составить не менее чем 3,5 млн. Уже на сегодня более 2,12 млн семей улучшили свои жилищные условия. Этот показатель практически приближается к 61% от планового", - сказала Корниенко в ходе круглого стола Минстроя России "Жилищное строительство в малых городах".

Национальный проект "Жилье и городская среда" реализуется до 2030 года с целью обеспечения российских семей качественным доступным жильем, создания механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды.

Согласно указу президента о национальных целях развития России, к 2030 году ежегодный ввод жилья должен достичь 120 млн кв. м. К этому году в стране совокупно должно быть построено более 1 млрд кв. м жилья.

Форум "Дни лидеров муниципального управления" проводится в этом году в третий раз, он является дискуссионной площадкой для обсуждения социально значимых проблем и вопросов реализации национальных проектов, а также для разработки предложений по развитию муниципальных образований. Организаторами форума выступает правительство РФ, Минстрой России, Министерство экономического развития России и правительство Новгородской области. ТАСС является информационным партнером мероприятия.